Антъни Хопкинс ще издаде мемоарите си тази есен (ВИДЕО)

Актьорът Антъни Хопкинс ще издаде мемоари, озаглавени We Did OK, Kid, тази есен, предаде Асошиейтед прес. Вдъхновение за заглавието актьорът взима от снимка от детството.

We Did OK, Kid ще бъде публикувана на 4 ноември от издателство „Съмит букс“ (Summit Books).

„Има една снимка, която пазя в телефона си - с баща ми на плажа, когато бях дете. И често казвам на малкото момче от снимката: „Справихме се, момче“, казва носителят на „Оскар“ в изявление, разпространено от издателството, предава БТА. „Чудя се как едно момче от Уелс, син на хлебар, е стигнало дотук. Целият ми живот е една голяма загадка. Тази книга е моята история“.

We Did Ok, Kid… My memoir out on Summit Books November 4, 2025.

Link in bio.#WeDidOkKid pic.twitter.com/XqAtPhS6tN — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 5, 2025

87-годишният Хопкинс е известен с филми като „Мълчанието на агнетата“, „Добрият баща“, „Остатъкът от деня“ и „Да срещнеш Джо Блек“. Според издателството той разказва за детството си в Уелс, сценичната си кариера и личните си борби, включително как пиенето е унищожило първия му брак и как е останал трезвен в продължение на почти половин век.

„Той постоянно се бори с желанието си да преминава през живота сам и да избягва връзките от страх да не бъде наранен, подобно на мъжете в семейството му. С годините се занимава с въпроси за смъртта, подготвяйки се да открие това, което баща му нарича Голямата тайна“, гласи част от съобщението на издателството.

„Със специална колекция от лични снимки, We Did OK, Kid е сурова и страстна книга на една сложна, емблематична личност, която вдъхновява публиката със забележителни роли повече от 60 години“.