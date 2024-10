Тейлър Суифт дари 5 млн. долара в помощ на пострадалите от ураганите в САЩ

Най-големите кънтри звезди се присъединяват към благотворителен концерт, а Тейлър Суифт направи дарение, за да помогнат на хората, засегнати от ураганите „Хелийн“ и „Милтън“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Поп звездата Суифт е направила дарение от 5 млн. щатски долара на организация с нестопанска цел Feeding America, за да подпомогне възстановяването от последиците от бурите. „Благодарим ти, Тейлър, че ни подкрепи“, каза в изявление главният изпълнителен директор Клер Бабино-Фонтенот.

Голяма част от южната част на САЩ бе връхлетяна от смъртоносната сила на урагана „Хелийн“ преди по-малко от две седмици. „Милтън“ достигна Флорида в сряда. Очаква се и двете бури да нанесат щети за милиарди долари.

