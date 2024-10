Частни детективи, наети от Кание Уест, следват съпругата му Бинка и проучват Ким Кардашиян

Бивш служител на Кание Уест го съди. Човекът твърди, че е бил нает да помага за шпионирането на семейство Кардашиян и в частност бившата му съпруга Ким, настоящата му съпруга Бианка Ченсори и е бил принуждаван да върши други предполагаеми незаконни искания.

В жалба, подадена в Лос Анджелис, мъж от Мичиган, поискал да запази анонимност и идентифициран само като Джон Доу, твърди, че е бил нает от Уест като заместник-директор на кампанията около декември 2022 г. Той обаче твърди, че след това ролята му е преминала в директор по разузнаването, което уж изисквало от Доу да провежда „различни разследвания“ на адвокати, хора, които са съдили Уест - и негови близки.

„Джон Доу също така е бил натоварен от Кание да разследва семейство Кардашиян и предполагаемите различни криминални връзки, които Йе смята, че имат с престъпни предприятия, включително предполагаем трафик на хора с цел сексуална експлоатация“, се твърди в жалбата. Тук най-вероятно се има предвид съмнителните връзки на семейството с хора като Шон "Диди" Комбс, както и покойния финансист Джефри Епстийн.

Kanye West hired ‘fixer’ to investigate Kardashians and private eyes to follow Bianca Censori: lawsuit https://t.co/b16n7WC3fR pic.twitter.com/A36nAyaEPz