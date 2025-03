Повече от две години след раздялата с Кание Уест: Adidas продаде последния чифт маратонки Yeezy

Adidas продаде последния останал чифт маратонки Yeezy - повече от две години след прекъсване на отношенията си с Кание Уест, съобщи SkyNews.

Германският спортен гигант се дистанцира от музиканта през 2022 г., след като той направи поредица от антисемитски изказвания, които предизвикаха сериозно обществено недоволство. Това доведе до рязък край на един от най-печелившите модни съюзи в индустрията, оставяйки Adidas с огромни запаси от ненужни стоки. В складовете на компанията останаха милиони чифта маратонки Yeezy, чиято прогнозна пазарна стойност възлизаше на около 1 милиард паунда.

Прекратяването на сътрудничеството с Уест оказа сериозно влияние върху финансовите резултати на Adidas. През 2023 г. компанията отчете първата си годишна загуба за повече от три десетилетия. Въпреки това, същата година Adidas обяви планове за поетапна разпродажба на Yeezy стоките, като част от приходите бяха насочени към благотворителност.

През 2023 г. Adidas реализира оперативна печалба от 250 милиона паунда от разпродажбата на Yeezy обувките, а през 2024 г. допълнителни 167 милиона паунда. Част от приходите бяха дарени на организации като Лигата срещу поругаването (Anti-Defamation League) и фондацията на Робърт Крафт за борба с антисемитизма.

Защитвайки решението на компанията да продаде останалите запаси, изпълнителният директор на Adidas Бьорн Гулден заяви: „Това е много по-добър вариант, отколкото да унищожим и отпишем тази наличност.“

Въпреки успешната разпродажба, финансовите резултати на Adidas продължават да отразяват последствията от края на партньорството с Кание Уест. В годишния си финансов отчет, публикуван в сряда, компанията разкри, че приходите в Северна Америка за 2024 г. са намалели с 2%, като основната причина е „значително по-ниските продажби на Yeezy“.

Adidas също предупреди, че прогнозите за печалбите през 2025 г. са по-ниски от очакваното. През миналата година оперативната печалба на компанията достигна 1.12 милиарда паунда.

