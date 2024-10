Мария Илиева записа дует със звездата Джо Лин Търнър

Певицата Мария Илиева съобщи удивителна новина на феновете си. С вълнение поп певицата обяви, че е записала дует със звездата Джо Лин Търнър.

"Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място...Аз имам дует с Джо Лин Търнър!

Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като Can't Let You Go и Street of Dreams... Предстоящият му сингъл се казва Forever (Завинаги) и е... с мен", написа Мария в профилите си в социалните мрежи, като разпространи и обложката на новото парче.

А само ден по-рано Мария Илиева загатна за амбициозния проект със следния текст: "Предстоящият ми сингъл Forever е сред най-значимите постижения в моята кариера. Безкрайно се вълнувам, защото един от великите световни вокалисти, абсолютна рок легенда на нашето време, ме покани да запишем дует!"

Самият Джо Лин Търнър също поздрави Мария Илиева за невероятния ѝ талант и статута ѝ на суперзвезда в България, като подчерта колко се радва, че е записал песента Forever именно с нея.

„Здравейте всички,

Вълнувам се и съм горд да обявя сътрудничеството си с невероятната българска вокалистка и истинска суперзвезда Мария Илиева!

Възхищавам се на таланта на Мария от много дълго време и се надявах, че един ден ще работим заедно и най-накрая този ден дойде!

Споделяме вокали в една силна и чувствителна песен, озаглавена „Завинаги“. Красиво видео ще придружава изпълнението, което идеално допълва посланието. Не бих могъл да избера по-добър партньор за разпространение на любовта и единството в свят, който сега се нуждае от това повече от всякога!...

Останете на линия! Очаквайте скоро повече информация!“

Любов и благословия, Джо", подписа се той към посланието.

Джо Лин Търнър отдавна е фен на нашата страна, като не веднъж я е посещавал и е споделял с феновете си в мрежата различни кътчета от България. Сега явно е дошло и времето рок звездата да постави България и на музикалната карта с ключов дует с български изпълнител. Предстои да разберем дали "Forever" е рок балада с поп елементи или с Мария Илиева са ни подготвили друга жанрова изненада.

Двамата изпълнители се запознават още през 2015 г., когато рок легендата гостува на финала на музикалния формат X-factor и отвежда участникa от отбора на Мария Славин Славчев до победата.