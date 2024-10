Още шест души обвиниха Шон "Диди" Комбс в сексуално насилие, включително и непълнолетен

Нови шест иска са подадени срещу Шон "Диди" Комбс, включително един, в който рапърът и някога влиятелен американски хип-хоп продуцент е обвинен в сексуално посегателство над непълнолетно лице, съобщи адвокат, цитиран от световните агенции.

Гражданските искове, подадени в Ню Йорк от шестима души, са част от поредица от производства, включващи над 100 предполагаеми жертви, обявени наскоро от американски адвокат, след като Диди беше обвинен и вкаран в затвора през септември, пише БТА.

Срещу Комбс са повдигнати криминални обвинения за ръководене в продължение на години на насилствена система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване.

"Планираме да подадем множество други жалби през следващите седмици срещу г-н Комбс и други обвиняеми", предупреждава адвокат Тони Бъзби.

Исковете, подадени от две жени и четирима мъже, чиято самоличност не се разкрива, обхващат периода от 1995 г. до 2021 г., според адвоката. Един от жалбоподателите твърди, че Диди го е нападнал сексуално, когато е бил на 16 години, докосвайки гениталиите му. Това се е случило през 1998 г. близо до Ню Йорк, на парти, организирано от продуцента, известен още като Пи Диди или Пъф Деди, който в момента е на 54 години.

Според твърдението по онова време Комбс е обяснил на тийнейджъра, че трябва да се научи да приема подобно поведение, "за да пробие в музикалната индустрия".

По-рано стана ясно, че федералният наказателен процес срещу Диди за предполагаемо използване на музикалната му империя за подпомагане на насилствена система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване ще започне през май 2025 г. Шон Комбс не се признава за виновен.

Шон "Диди" Комбс беше признат за една от най-влиятелните фигури в хип-хопа, преди вълната от обвинения, появили се през последната година, да го принизи до "парий в индустрията".

Под псевдонимите Пъф Деди, Пи Диди, Диди и много други Шон Комбс се утвърди като важна фигура на хип-хопа от Източното крайбрежие. През 1993 г. Комбс основа "Бед бойс рекърдс" (Bad Boy Records) - прелюдия към издигането му до върха. Сред изпълнителите на компанията са покойният Ноториъс Би Ай Джи и Мери Джей Блайдж. Албумът му No Way Out е отличен с "Грами" за най-добър рап запис през 1997 г.



През десетилетията Шон "Диди" Комбс натрупа огромно богатство, отчасти благодарение на дейността си в алкохолната индустрия.

Въпреки усилията си да култивира имидж на бизнес магнат обаче поредицата от жалби описват Комбс като насилник, който използва влиянието си, за да "ловува". Диди отрича отправените му обвинения.