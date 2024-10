Ник Джонас скочи от сцената, след като насочиха лазер към лицето му по време на концерт (ВИДЕО)

Концертът на Jonas Brothers в Прага във вторник вечерта бе прекъснат от страшен инцидент. Видеозапис от концерта в социалните мрежи показва как 32-годишният Ник Джонас бяга от сцената по средата на представлението, след като лазер бе насочен право към него.

На видеото се вижда как най-малкият от братята Джонас става от пианото, дава знак с ръце за „тайм аут“ и спринтира по стълбите, за да се отдалечи от сцената. Братята на Ник, 35-годишният Джо и 36-годишният Кевин, също избягаха от сцената и шоуто беше спряно за 10 минути, според Rolling Stone.

Представител на O2 Arena заяви в изявление за The Post: „Можем да потвърдим, че изпълнението на Jonas Brothers трябваше да бъде прекъснато за няколко минути поради използването на забранена лазерна показалка от страна на лице в публиката. Организационната служба реагира на този факт. След няколко минути групата продължи изпълнението си“.

Nick Jonas runs off the stage during Jonas Brothers concert in Prague after someone pointed a laser at him. pic.twitter.com/WGozUbDISW