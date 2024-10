Килиън Мърфи се изруси (СНИМКИ)

Холивудският актьор Килиън Мърфи демонстрира чисто нов цвят на косата си на британската премиера на филма "Малки неща като тези".

48-годишната звезда, който стана световноизвестен с ролята си на Томи Шелби в Peaky Blinders, мина по червения килим със сивкаво руси кичури. Докато позираше за снимки заедно с колегите си, Килиън носеше сако в цвят горчица, риза в цвят каки и черни панталони.

В лентата Килиън играе Бил Фърлонг във филма, създаден по едноименния бестселър на Клеър Кийгън, посветен на прословутите ирландски "Перални на Магдалена". Докато работи като търговец на въглища, за да издържа семейството си, Бил открива как са третирани майките и бебетата в манастир в Ню Рос, графство Уексфорд, което го кара да се изправи срещу съучастническото мълчание на малкия ирландски град, контролиран от Католическата църква. Във филма участват още Емили Уотсън и Айлин Уолш.

Килиън отново ще се превъплъти в ролята на бирмингамския гангстер Томи Шелби за предстоящия филм Peaky Blinders. Според сценариста и създател Стивън Найт филмът ще бъде "експлозивна глава" в историята с "никакви задръжки."

