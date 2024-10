След силна коремна болка: Пет допълнителни органа бяха открити в тялото на жена

31-годишна жена на име Мел ПлаканиКа отишла при лекарите заради силна коремна болка и кървене. След преглед се оказа, че тя има пет излишни органа, съобщи The Sun, предаде БГНЕС.

Плаканика разказа, че болките в стомаха ѝ са непоносими и има редовно кръвотечение. След нов пристъп майката завела жената в болницата, където по време на скенер открила бучка близо до матката. Лекарите смятали, че е тумор, но опасенията им не се потвърдили. Последвалите опити да се открие причината за тежкото състояние доведоха до неочаквано откритие. Скенерът показа, че Плаканика има две матки, четири яйчника, две шийки на матката и три бъбрека - общо пет допълнителни органа.

