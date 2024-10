След осем месаца в космоса: Астронавт на НАСА е приет в болница заради неясен медицински проблем

Астронавт на НАСА е бил приет в болница заради неизяснен медицински проблем, след като се завърна вчера от близо осеммесечен престой на Международната космическа станция, съобщи АП, предава БТА.

Престоят в орбита бе удължен заради проблем с капсулата на „Боинг“ и урагана Милтън, съобщиха от американската космическа агенция в петък.

Капсулата на „СпейсЕкс“ с трима американци и един руснак се спусна с парашут преди разсъмване в Мексиканския залив край бреговете на Флорида, след като се разкачи от Международната космическа станция в средата на седмицата. Завърналите се с нея на Земята са астронавтите на НАСА Матю Доминик, Майкъл Барат, Джанет Епс и руският космонавт Александър Гребьонкин.

След приводняването капсулата беше натоварена на чакащия я кораб, където четиримата астронавти преминаха рутинни медицински прегледи.

Скоро след спускането един от астронавтите на НАСА е имал „медицински проблем“ и екипажът е бил откаран в болница в Пенсакола, Флорида, за допълнителен преглед „от голяма доза предпазливост“, се казва в изявление на НАСА.

