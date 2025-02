Частна американска компания започна втора мисия за кацане на Луната (ВИДЕО)

Американската космическа компания "Интюитив машинс" (Intuitive Machines) изстреля втори спускаем апарат към Луната, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Това стана година, след като влезе в историята с първото кацане на естествения спътник на Земята, осъществено от частна компания.

Спускаемият апарат, наречен "Атина" (Athena), беше изстрелян с ракета-носител на компанията "Спейс Екс" - компанията, собственост на технологичния милиардер Илон Мъск.

Стартът беше осъществен от космическия център "Кенеди" във Флорида и беше предаван на живо от НАСА.

