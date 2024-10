Хю Грант най-накрая разкри имената на двете си най-малки дъщери

64-годишният актьор Хю Грант най-после сподели имената на двете си най-малки дъщери по време на гостуване в шоуто Jimmy Kimmel Live. Докато обсъждаше необичайното си второ име – Мунго, Грант разкри някои интересни подробности за имената на децата си.

„Трябва да те попитам за бащиното ти име, защото Мунго е едно от твоите средни имена, нали?“ попита водещият Джими Кимел. Актьорът с усмивка потвърди, че пълното му име е Хю Джон Мунго Грант, и на шега добави, че заради "нелюбезните си родители" той е избрал още по-необичайни имена за своите деца.

Хю Грант е баща на 5 деца - дъщеря Табита Ксиао Си, на 13 г., и син Феликс Чанг Хонг, на 11 г., които споделя с бившата си партньорка Тинглан Хонг. Той също има син Джон Мунго, на 11 г., от настоящата си съпруга Анна Еберщайн, с която сключи брак през 2018 г. Въпреки че той и Еберщайн са родители на още две дъщери, досега имената им не бяха публично известни.

