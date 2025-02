A$AP Rocky и Риана доведоха децата си в съдебната зала по време на делото срещу рапъра

Съдебният процес срещу рапъра A$AP Rocky продължава да бъде в центъра на вниманието, като този път фокусът падна върху присъствието на неговата партньорка Риана и децата им в съдебната зала. Прокуратурата изрази недоволство от факта, че те присъстват по време на заседанията, подчертавайки, че това не трябва да влияе върху решението на съдебните заседатели.

На 14 февруари, прокурорът Джон Люин се обърна към съдебните заседатели в съдебния център "Клара Шортидж Фолц" в Лос Анджелис с призив да не позволяват присъствието на семейството на рапъра да ги разсейва. „Това не е нещо, което имате право да вземате предвид. Всички сме отговорни за своите действия“, заяви Люин.

Той допълни: „Независимо колко известна е неговата партньорка, колко сладки са децата му или колко се смеят по време на заключителните аргументи... той трябва да бъде третиран като всеки друг човек, защото в крайна сметка това е неговото право.“

След тези думи Rocky и Риана видимо се притесниха, а след почивката съдията забрани всякакви допълнителни споменавания на Риана и децата в съдебната зала.

Rihanna and A$AP Rocky exit a Los Angeles courthouse Friday surrounded by photographers after Rocky's assault case went to jurors, who will begin deliberations Tuesday. #rihanna #asaprocky #trial pic.twitter.com/6DGwBHfrRz