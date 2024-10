Най-запомнящите се костюми на Хайди Клум за Хелоуин (СНИМКИ)

Костюмите на модела Хайди Клум за Хелоуин винаги са запомнящи се, съобщи АП. През 2022 г. Клум се появи на парти за празника в костюм на дъждовен червей.

"Просто исках да бъда нещо по-обикновено", коментира тогава манекенката, докато лежеше на пода, за да постигне максимален ефект. "Не мисля, че досега някой се е маскирал като червей."

We still love you Heidi Klum, even if you're a worm for Halloween. 😂🪱🫶 pic.twitter.com/K3aLuRtB4Y — Entertainment Tonight (@etnow) October 14, 2024

През миналата година Хайди Клум се маскира като паун, а няколко артисти от "Сирк дьо Солей" играеха ролята на опашка. Съпругът ѝ Том Каулиц беше неотлъчно до нея в костюм на яйце, припомня БТА.

Toujours à la recherche d'une idée de costume pour #Halloween ?

Voici les transformations les plus impressionnantes d'Heidi Klum où trouver de l'inspiration avant ce soir :https://t.co/VvM6jkRME8



© Getty pic.twitter.com/aZzsWNLOZJ — Vogue France (@VogueFrance) October 31, 2024

През 2008 г. Хайди Клум се облече като Кали, богинята на смъртта. Тогава тя сподели пред АП, че планира костюмите си за година напред. След партито започвам да мисля за следващата година, за да бъда напълно различна, каза тя.

With her annual Halloween party nearly upon us, The Associated Press takes a look at some of supermodel Heidi Klum's most spectacular outfits - from 2022's rain worm to 2015's Jessica Rabbit. pic.twitter.com/ZU4SHOs44s — The Associated Press (@AP) October 30, 2024

Сред другите запомнящи се костюми на Хайди Клум през годините са гигантски трансформър, двойник на самата себе си - но по-възрастна версия, извънземно.

Хайди Клум се е маскирала и като страшна пеперуда, маймуна, котка, врана, микс между Джесика работи и Фиона от "Шрек". "Не харесвам криенето зад маска изцяло. Предпочитам проявата на повече креативност, играта с лицето, грима", каза Клум пред АП през 2007 г.

🙋🏼‍♀️ Raise your hand if you woke up and Heidi Klum was still the reigning QUEEN of Halloween! 👑 (📷: Getty) pic.twitter.com/JwCitjM62h — Entertainment Tonight (@etnow) November 1, 2018