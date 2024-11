Андреа Бочели празнува 30 години на сцена с албума "Duets"

Андреа Бочели отбелязва своята 30-годишна музикална кариера с новия си албум Duets. След 3 десетилетия на сцена непреходното творчество и вечен глас на Бочели продължават да бъдат уважавани както от световната публика, така и от най-известните артисти, пише dir.bg.

"Il mare calmo della sera" ("The calm evening sea" ) е водещото парче от Duets и несъмнено един от най-трайните хитове на Бочели. Новата версия в албума е преосмислена от кънтри звездата Chris Stapleton (10 награди Grammy, 11 награди ACM). Написана от Zucchero Fornaciari, Gian Pietro Felisatti и Gloria Nuti, "Il mare calmo della sera" е не само заглавната песен за дебютния проект на Bocelli от 1994 г., но и песента, която му носи наградата на фестивала в Сан Ремо през същата година, поставяйки началото на кариерата му в Италия. Напълно уместно е тази специална песен да бъде отбелязана отново тук, 30 години по-късно.

В "Duets" са събрани най-обичаните съвместни проекти на великия класически изпълнител, както и чисто нови произведения по случай годишнината му. Тази колекция от 32 песни включва дуети с Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia и Luciano Pavarotti, както и нови колаборации, записани специално за албума, с Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli и Hans Zimmer. През 30-годишната си кариера маестрото си сътрудничи на италиански, испански и английски език с оперни легенди, звезди от телевизионния екран, рок и поп икони, джазмени и класически пианисти, както и със семейството си. И много от тези партньори, които пеят, пишат и продуцират, се превръщат в големи приятели на Бочели.

За съвместната си работа с големи таланти, Андреа Бочели разказва:

"Между двата гласа, които пеят в дует, се създава нещо интимно и дълбоко. Ние, певците, сме в постоянно търсене на колеги, които могат да дадат живот на тази алхимия".

През тази знаменателна година ще бъдат издадени и два филма за тенора - "Andrea Bocelli 30: The Celebration", който е заснет по време на звездните му концерти в Тоскана по-рано тази година, и документалната продукция "Andrea Bocelli: Because I Believe", проследяваща пътя му от скромен певец в пиано бар до обичаната световна суперзвезда, която е днес.