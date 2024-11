Марго Роби стана майка за първи път

Марго Роби и съпругът ѝ Том Акърли станаха родители. Според информация на Daily Mail, звездата от "Барби" е родила на 17 октомври — малко по-рано от очакваното. Детето е момиченце, но засега името му не се разкрива. Новината беше съобщена от множество световни медии , но няма потвърждение от актрисата.

