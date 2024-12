Коледна елха от звезди грейна в Космоса (СНИМКИ)

НАСА изуми последователите си в социалните мрежи с две снимки на клъстери от звезди, които наподобяват точно на коледна елха и празничен венец, предава Телеграф.

Снимката, която наподобява дървото е звездният куп NGC 2264. Наричан е „Клъстерът на коледната елха“ заради зелените звезди и междузвездния газ. Osprey се намира в галактиката Млечен път, на 2500 светлинни години от Земята. Подобно изображение е създадено от учени въз основа на данни от астрофотографа Майкъл Клоу с помощта на рентгеновия телескоп Chandra.

Второто новогодишно изображение беше звездният клъстер NGC 602. Венецът, който ние на Земята увиваме от клонки и закачаме на входните си врати, беше създаден от светлините на звезди и галактики извън клъстера. Този клъстер се намира в Малкия магеланов облак.

The cluster NGC 602 is situated in the Small Magellanic Cloud, 200000 lightyears far.

The James Webb Space Telescope found there a population of brown dwarf candidates… outside the Milky Way‼️

