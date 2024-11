Камбаните на Нотр Дам се чуха отново в Париж за първи път от 2019г. (ВИДЕО)

Камбаните на Нотр Дам прозвучаха в френската столица Париж за първи път, откакто пожар опустоши историческата катедрала през 2019 г., предаде АФП, цитирана от БНТ.

Звукът на осемте камбани в северната камбанария на Нотр Дам дойде един месец преди катедралата отново да посрещне посетители и поклонници след пет години усилена реставрационна работа.

Today the bells of Notre Dame are being tested. Have not heard them ring since 2019. pic.twitter.com/ofv4yL73P8

Планирано е от 7 до 8 декември да се проведат церемонии по случай повторното откриване на паметника на световното културно наследство.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP