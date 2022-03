Изровиха древен саркофаг изпод катедралата "Нотр дам"

Археолози изровиха древен оловен саркофаг под катедралата "Нотр Дам". Откритието дава нов поглед върху история на сградата, която в момента е в процес на реконструкция след опустошителен пожар през 2019 г., предаде Ройтерс.



Катедралата, която датира от 12-и век, възложи изкопни работи вътре като предпазна мярка преди монтаж на скеле, необходимо за възстановяването на 100-метрова дървена конструкция.



Находките са "със забележително научно качество", каза министърът на културата на Франция Розлин Башло. Тя добави, че изкопните работи са удължени до 25 март.



Мястото на разкопките е под каменист слой, датиращ от 18-и век, но някои по-ниски нива са от 14-и век и дори от началото на 13-и век, уточняват от Министерството на културата.



"Успяхме да спуснем малка камера вътре, която засне части от плат, органична материя като коса и останки от растения", казва Кристоф Бение от Националния археологически институт на Франция.

