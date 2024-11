Анджелина Джоли направи рядка поява с порасналия си син Нокс

Анджелина Джоли и 16-годишният ѝ син Нокс Джоли-Пит направиха специална семейна поява на церемонията по връчване на наградите Governors в Лос Анджелис на 17 ноември. Това бе първата публична изява на Нокс от над три години, което привлече вниманието както на феновете, така и на медиите.

48-годишната Анджелина блестеше в ефирна слънчево жълта рокля, докато вървеше ръка за ръка със сина си по червения килим. Нокс, облечен в класически черен костюм с елегантна вратовръзка и небрежна прическа, демонстрира увереност и стил, показвайки колко е пораснал от последната си публична изява през октомври 2021 г. Тогава той присъства на премиерата на филма Eternals в Лондон заедно със своите братя и сестри.

Angelina Jolie is looking elegant as she walks the red carpet with 16-year-old son Knox Jolie-Pitt. 🥹 pic.twitter.com/BQj6g6rXiv