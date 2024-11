Рускинята, спрягана за гадже на Джони Деп, обяви, че е сгодена (СНИМКИ)

Напът ли е кино звездата Джони Деп отново да се ожени след два прекратени брака? Предполагаемото ново гадже на американския актьор - руският модел Юлия Власова, се похвали, че е сгодена и че планира скоро да сбъдне мечтата си да стане майка.

На въпрос в Инстаграм тя разкри, че е получила две предложения за брак само тази година и че вече е сгодена. В друг въпрос тя каза също, че планира да има деца и то скоро, пише Телеграф.

Въпреки че Джони Деп и Юлия Власова никога не са потвърждавали, че имат романтична връзка, те многократно са били снимани заедно. Слухове, че двамата са сгодени се появиха и по-рано тази година.

Johnny Depp’s girlfriend Yulia was 3 years old when Pirates Of The Caribbean was released. pic.twitter.com/HchmgBzqIb