Сам Асгари разкри най-странното нещо в брака си с Бритни Спиърс

Сам Асгари, актьор и бивш съпруг на поп иконата Бритни Спиърс, разкри предизвикателствата, с които се е сблъскал по време на брака си с нея. В интервю за подкаста „Sibling Rivalry“ на Кейт и Оливър Хъдсън, той нарече десетгодишното родителско попечителство на Бритни „най-странното нещо“, което е преживявал.

Асгари, призна, че в началото е смятал, че огромната популярност на изпълнителката на хита „Toxic“ ще бъде най-голямото препятствие, което ще трябва да преодолее. Но когато научава повече за правния контрол, под който Бритни е била поставена, той е шокиран.

„Един ден реших да науча повече за настойничеството и тогава си помислих: ‘Чакай малко. Нали живеем в Америка. Как е възможно човек над 18 години да има нужда от разрешение от родителите си?’ Това беше най-сложното и странно нещо, което съм виждал в живота си“, сподели той.

