Джей Ло разгневи турските мюсюлмани ВИДЕО

Една от последните публични изяви на Дженифър Лопес предизвика скандал в Турция, предаде NOVA. Причината е неин концерт в Саудитска Арабия, който беше част от бляскаво модно шоу на ливанския дизайнер Ели Сааб.

Това, което скандализира мюсюлманите, било изображение на храма Кааба по време на шоуто. Той е най-свещеното място за Исляма, а мюсюлманите го наричат "дом на Аллах". Кааба се намира в Мека - градът, който всеки, изповядващ тази религия, трябва да посети поне веднъж в живота си. На бляскавото модно събитие Джей Ло танцува и пее на огромна сцена, а зад гърба ѝ е именно изображението на Кааба.

Танците на изпълнителката ядосали турците, а бившият директор на Дианет (Дирекция по религиозните въпроси) Мехмет Гьомез нарече събитието неуважение от страна на Саудитска Арабия към Исляма. „Използването на силуета на Кааба като мижава декорация е обида, сравнима с обида към Исляма. Това наранява всички вярващи. Да използваш най-святото за мюсюлманите, за да представиш подобни дейности, е истинска гавра с религията”, посочва той.

Миналата седмица стана ясно, че астрисата, която се раздели с голямата си любов Бен Афлек преди броени месеци е хлътнала много сериозно по бодигарда си, с който беше заснета няколко пъти по време на публични събития, пише RadarOnline.

Източник сподели: „Джен не излиза не търси връзка в момента, но това не означава, че не може да се забавлява. Тя флиртува там, където е безопасно да флиртува и разбира се е привлечена от момчето, но най-вече знае, че това ще подлуди Бен”.

Jennifer Lopez with her bodyguard in London pic.twitter.com/uIw0C8C04V

— JLo Updates (@lopez_updates) November 6, 2024

Лопес и Афлек се ожениха през 2022 г., но певицата подаде молба за развод по-рано тази година. „Тя не искаше този развод, но Бен винаги е бил от хората, които бягат от проблемите си”, добави още източникът, предава "Телеграф"

Миналия месец 55-годишната певица и актриса си позволи да коментира развода си по време на интервю за списание Interview, където тя призна, че в момента е „самотна, непозната, тъжна и отчаяна”. Лопес каза още: „Когато седнете с тези чувства и си кажете „Тези неща няма да ме убият“, това е моментът, в който разбирате, че можете да бъдете щастлив и сам със себе си”.

Лопес има общо четири брака, започвайки от 1997 г. за Ояни Ноа. След развода им холивудската звезда се омъжи за резервния си танцьор Крис Джъд. След това се омъжи за певеца Марк Антъни, с когото има две деца, преди да се разделят. И накрая, Лопес каза „Да“ на Афлек през 2022 г., след като двамата бяха разделени 20 години.