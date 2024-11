На 12 г. Линдзи Лоън казала на шефа на Disney да ѝ плати двойно за "Капан за родители" (ВИДЕО)

Линдзи Лоън разказа стар спомен за това, че е казала на бившия изпълнителен директор на Disney Майкъл Айзнър да ѝ плати “двойно” за това, че е изиграла две роли в “Капан за родители”, когато е била само на 12 години.

По време на участието си в предаването “Watch What Happens Live with Andy Cohen” в сряда вечерта Лоън си спомни как 82-годишният Айзнър я попитал къде е сестра ѝ близначка на премиерата на култовия филм от 1998 г.

"Къде е твоята близначка?", попитал я шефът на филмовата компания. “Бях толкова млада, дори не знам как ми хрумна да кажа това, но никога няма да забравя какво казах", спомня си Линдзи Лоън и допълва: “Аз казах: "Ами, трябваше да ми платиш двойно, защото аз нямам такава."

В “Капан за родители” Линдзи Лоън играе разделените при раждането 11-годишни сестри близначки Хали и Ани Паркър, които научават една за друга, когато се озовават на един и същи летен лагер.

Момичетата, които живеят с по един от родителите си в Лондон и Напа Вали, Калифорния, след развода, решават да се разменят след края на лагера, за да могат да видят какъв е другият родител. Режисираният от Нанси Майерс филм се превърна в любим на мнозина фенове и събра повече от 92 милиона долара в боксофиса.

През 2020 г. Лоън и нейните колеги от “Капан за родители”, Денис Куейд, Илейн Хендрикс, Лиза Ан Уолтър и Саймън Кунц, се събират отново за специален филм с благотворителна цел на Кейти Курик, излъчван в Instagram.

Звездата от “Гадни момичета” сподели как се е справила с изиграването на две роли.

“Чувствам се така, и не знам дали това важи за всички актьори, но щом сложиш перука за роля, се чувстваш различно”, спомня си Линдзи Лоън. “Излизаш от зоната си на комфорт и сякаш се превръщаш в героя. Имам чувството, че хората се отнасяха с мен по различен начин, когато бях Ани, защото Ани беше много по-мила, а Хали беше повече като мен."