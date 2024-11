"Не знам кога отново ще искам да изляза на сцената": Адел си взима дълга почивка от музиката

Британската певица Адел се сбогува с феновете си по време на последния си концерт в Лас Вегас, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В събота тя изнесе 100-ия си концерт, който е част от шоуто „Уикенди с Адел“ в хотел „Сизърс Палас“. Докато се сбогуваше, Адел се разчувства и каза на почитателите си, че ще ѝ липсват много.

After 100 nights, Adele successfully finishes her historic residency. “Weekends With Adele” became one of the highest-grossing and highest-drawing residencies in Las Vegas history, making Adele one of their biggest acts of all-time. pic.twitter.com/E8UCYDNQTF

През юли тя обяви, че ще си вземе дълга почивка от музиката след края на серията от концерти през тази година. На видеоклипове, публикувани в социалните мрежи от изявата ѝ в събота, 23 ноември, се вижда как изпълнителката се просълзява. „Беше прекрасно и ще ми липсвате ужасно много“, каза Адел. „Не знам обаче кога отново ще искам да изляза на сцената“.

Канадската певица Селин Дион посети един от концертите на Адел миналия месец. Изпълнителката на хита Hello каза, че нейното присъствие я е накарало да изпита много силни емоции. „За мен това беше много емоционален момент, защото тя бе единствената причина, поради която изобщо исках да бъда тук“, добави тя.

Adele bid farewell to her Las Vegas residency on Saturday night at the Colosseum Theatre at Caesars Palace.



"It’s been wonderful and I will miss it terribly, and I will miss you terribly. I don’t know when I next want to perform again." https://t.co/URzgcdIpjy