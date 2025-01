ЦСКА готви трансферен удар с бивш младежки национал на Германия

ЦСКА се е прицелил в бившия младежки национал на Германия - Емануел Йоха, разкри SportWelt. 27-годишният ляв бранител е част от втородивизионния германски Фортуна Дюселдорф и притежава изключително солиден ръст за позицията, на която играе – цели 191 см.

Той е от смесен произход, тъй като баща му е нигериец, а майка му е германка.

Емануел Йоха има договор с Фортуна Дюселдорф до лятото на 2026 г. - тоест за още година и половина и ЦСКА ще трябва да плати за правата му. Към момента той е оценяван на 1,5 млн. евро.

📰 CSKA Sofia starts an interesting offensive! 🔴⚡



pic.twitter.com/WwTB4i0wRs