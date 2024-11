200 пъти по тънки от човешки косъм: Химици създадоха най-тънките спагети

Химици от Лондонския университетски колеж създадоха най-тънките спагети. Постижението звучи като кулинарно, но е в наномащаб и има голямо значение за медицината, съобщи сайтът Engadget, предава БТА.

Спагетите са от нишестени нанофибри. Те са с дебелина едва 372 нанометра - 200 пъти по тънки от човешки косъм. Наноспагетите са невидими за човешко око и са дори по-малки от някои дължини на светлинните вълни.

Нановлакната от нишесте, произвеждано от повечето зелени растения за съхраняване на излишната глюкоза, са особено обещаващи и могат да се използват в превръзки за подпомагане на зарастването на рани. Такива превръзки са много порести. Те позволява вода и влага да преминава, но спират бактериите. Нанофибрите могат да служат и за скеле за костна регенерация и за доставяне на лекарства. Съществуващата технология обаче използва нишесте, извлечено от растителни клетки и пречистено, а този процес изисква много енергия и вода.

Chemists at University College London (UCL) have created the world's thinnest spaghetti, just 372 nanometers wide, using electrospinning. This "nanopasta" could be used in wound dressings, bone scaffolds, and drug delivery systems due to its biocompatibility and porosity.