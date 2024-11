Ариана Гранде пътува до родния си град, за да гледа „Злосторница“ с 99-годишната си баба (СНИМКИ)

Певицата и актриса, която е в ролята на Глинда Добрата Вещица във филма „Злосторница“, се отби в родния си град Бока Ратон, Флорида, за да гледа филма с баба си, която през октомври навърши 99 години.

„Летях до Бока за един ден, за да гледам филма с Нонна“, написа Гранде в своя Инстаграм профил, показвайки снимка, на която е седнала до баба си и брат си Франки в слабо осветено кино.

Гранде допълни, че са гледали филма в „киното, в което съм израснала и в което ходех всеки уикенд“, и спомена, че приятеля ѝ Итън Слейтър, който също участва във филма като Бок, е направил снимката, пише Си Ен Ен.

