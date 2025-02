Баба купонджийка иска рейв парти за 105-ия си рожден ден

Англичанка пожела да отпразнува 105-ия си рожден ден с рейв парти, пише. EDM.

Обитателката на дома за възрастни хора в Дербишир Хилда Джаксън ще навърши преклонната възраст на 25 февруари. Джаксън е живяла интересен живот, пътувайки много в младостта си, играейки тенис, работейки в текстилна фабрика и дори произвеждайки боеприпаси по време на Втората световна война.

A soon-to-be 105-year-old woman wants her next birthday party to be a rave 💃



"She's always been a big fan of dancing and living life to the fullest so she wanted to do something to represent that" https://t.co/UGaoTNNp4w