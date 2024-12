Братът на Маколи Кълкин не позволява на децата си да гледат „Сам вкъщи“

Актьорът Кийрън Кълкин разкри защо не разрешава на децата си да гледат „Сам вкъщи“, където участват той и брат му - Маколи Кълкин.

Актьорът, който има дъщеря Кинси, на 5 години, и син Уайлдър, на 3 години, участва заедно с брат си Маколи, който играе Кевин Макалистър, във филма „Сам вкъщи“ от 1990 г. и продължението му „Сам вкъщи 2“ от 1992 г: Изгубен в Ню Йорк. Кийрън играе братовчеда Фулър. И макар че и двамата са били деца, когато са снимали филмите, звездата от „Наследство“ наскоро заяви, че „все още има някои страшни части“, които малките му деца могат да видят.

„За 3-годишното дете има тарантула и има човек накрая, който казва: „Ще ти отхапя всичките пръсти“. Това е страшно за 3-годишно дете“, обясни Кийрън, преди да добави, че 2024 г. може да е годината: „Смятаме, че тази година може да са готови за „Сам вкъщи“. Ако не, то следващата година“.

