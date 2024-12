Обявиха кой ще е цветът на 2025 година

Институтът за цветовете Pantone определи „емоционално меко кафяво“ (Mocha Mousse) за цвят на годината за 2025 г., продължавайки традиция, която се поддържа вече повече от четвърт век. Изборът този път пада върху нюанса Mocha Mousse – меко кафяво, което според експертите на Pantone е „"наситено със сетивна и успокояваща топлина“, предава CNN.

В изявление, публикувано в четвъртък, от института обясняват: „Стоплящ и наситен кафяв оттенък, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse подхранва със своето внушение за възхитителните качества на какаото, шоколада и кафето, които привличат нашето желание за комфорт.“

Според Лиатрис Айземан, изпълнителен директор на Pantone Color Institute, този нюанс олицетворява „замислено удовлетворение“. Тя допълва: „Изтънчен и пищен, но в същото време непретенциозна класика, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse разширява нашите възприятия за кафявото от скромното и основно до прегръщането на амбициозното и луксозното."

Лори Пресман, вицепрезидент на института, също споделя възхищението си от избрания цвят, като подчертава, че той отговаря на нуждата от хармония и усещане за благополучие. „За цвета на годината 2025 търсихме нюанс, който да отразява нашето желание за комфорт и простите удоволствия, които можем да подарим и споделим с другите,“ казва тя.

Pantone has announced their 2025 Colour Of The Year, Mocha Mousse.



An organic and neutral hue that captures the essence of global culture, creativity and a greater shift towards sustainability.#FashionResource pic.twitter.com/MD5NAPYmyD