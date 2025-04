Дъщерите на Брус Уилис и Деми Мур си взимат вани заедно и не виждат нищо нередно

Актрисата и певица Румър Уилис, дъщеря на холивудските легенди Деми Мур и Брус Уилис, сподели в подкаста What in the Winkler любопитни детайли от личния си живот, които предизвикаха вълна от коментари онлайн. 36-годишната звезда призна, че все още взима вана със своите сестри, Скаут (33 г.) и Талула (31 г.), и защити необичайно близката връзка между тях.

"Израснах в такъв тип дом. Хората може и да мислят, че това е странно или налудничаво, но за мен не е така", обяснява Румър, която неведнъж е говорила открито за семейната динамика в клана Уилис–Мур.

Гостуването ѝ в подкаста бе по повод ролята ѝ на майка - Румър има дъщеря на почти 2 години от бившия си партньор Дерек Ричард Томас. Актрисата призна, че от раждането ѝ не е прекарала и една нощ далеч от детето си и двете все още спят заедно. "Искрено се надявам Лу все още да иска да спи в леглото ми, когато е на моята възраст. Аз още спя с майка ми и не виждам нищо нередно в това", казва Румър.

Тя прави интересна аналогия с животинския свят: "Ако някой вземе новородено кученце или бебе горила и го сложи в отделна стая от майката – всички биха го сметнали за жестоко. Но когато става дума за хора, казваме ‘то трябва да се научи да се самоуспокоява.’ А истината е, че ние, възрастните, не знаем как да се самоуспокояваме – пием вино, ядем сладолед, взимаме хапчета…"

През май 2024 г. Румър Уилис открито се противопостави на онлайн хейтърите, които я атакуваха за това, че кърми публично. В интервю за списание PEOPLE тя заяви: "Не виждах нищо скандално. Израснах в дом, в който голотата никога не беше срамна. Знам, че понякога съм ‘малко скандална’, но не съм очаквала, че това ще предизвика такава реакция."

Тя допълва с ирония: "Как бихте се почувствали, ако ви кажа да се заключите в тясна кабина на летището, за да ядете? Просто храня детето си. Това не е сексуално, освен ако вие не го възприемате така."

В началото на 2024 г. Румър гостува и в британското предаване Loose Women, където даде новини относно състоянието на баща си Брус Уилис, който страда от фронтотемпорална деменция (FTD) – диагноза, потвърдена през 2023 г.

"Справя се чудесно. Както и много други хора в Калифорния, най-много ни тревожат пожарите. Но най-красивото е колко сплотени сме като семейство. Подкрепяме се безрезервно – ние сме едно цяло."

Откровенията на Румър предизвикаха разнопосочни реакции – от възхищение до критики за близките ѝ отношения с майка ѝ и сестрите ѝ, както и за майчинството ѝ, но тя е категорична, че чуждите мнения не я тревожат.