Ева Лонгория и Григор Димитров заедно в Абу Даби (СНИМКА)

Актрисата Ева Лонгория се оказа фенка на нашия Гришо Димитров.

Отчаяната съпруга затисна българина за снимка в Абу Даби, където двамата посетиха последното състезание от сезона във Формула 1.

Американската актриса от мексикански произход сама поиска да се снима с Гришо. 49-годишната актриса е в топ форма и Димитров със сигурност ще е предизвикан.

Трябва да се признае, Ева не пропусна да си направи снимки и с други популярни личности, присъствали на състезанието в Абу Даби, пише novini.bg.

Grigor Dimitrov and Eva Longoria together at the Abu Dhabi Grand Prix for the F1 season finale.



Face cards never decline. pic.twitter.com/UYPTbo8x9M