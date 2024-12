Най-изненадващите звездни разводи за 2024 година

Холивуд винаги е бил сцена на грандиозни любовни истории, но 2024 г. се оказа година на неочаквани обрати в романтичния живот на звездите. Разводите на някои от най-обичаните знаменитости разтърсиха феновете и предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Ето топ 5 на най-неочакваните раздели според RBC-Украйна.

Дженифър Лопес и Бен Афлек: Краят на приказката за Бенифър

Историята на Дженифър Лопес и Бен Афлек винаги е била като от холивудски сценарий — любов, разлъка и втори шанс. Двамата се запознават през 2002 г. на снимачната площадка на Gigli и скоро след това стават една от най-обсъжданите двойки в шоубизнеса. Бен дори купи на Дженифър годежен пръстен с розов диамант за 1,5 милиона долара. Сватбата им в Санта Моника обаче беше отменена час преди церемонията и две години по-късно Афлек реши да бъде с Дженифър Гарнър.

През 2021 г. двойката възобнови връзката си, а през 2022 г. се ожениха. За съжаление, приказката приключи през 2024 г., когато Лопес подаде молба за развод, посочвайки датата на раздялата 26 април. Новината шокира феновете, които до последно вярваха в тяхната любов.

Карди Би и Офсет: Измяната, която сложи край на връзката

Връзката между Карди Би и Офсет винаги е била бурна. Още през 2020 г. рапърката подаде молба за развод, но двойката успя да се помири. Въпреки това, през август 2024 г. след 7 години брак, Карди отново сложи край на отношенията им. Според близки до двойката причината е непрестанните изневери на Офсет. Само месец по-късно бившата двойка се сдоби с дъщеричка.

Лиза Бонет и Джейсън Момоа: Финалът на една епична любов

Раздялата между Лиза Бонет и Джейсън Момоа беше официално потвърдена на 9 юли 2024 г., въпреки че слуховете за краха на връзката им започнаха още през 2022 г. Двамата започват връзката си през 2005 г. и сключват брак 12 години по-късно. С две деца и безброй общи моменти, те останаха в добри отношения след развода и бързо постигнаха споразумение за разделяне на имуществото.

Натали Портман и Бенджамин Милепид: Любовта, която не издържа на изневяра

Слуховете за напрежение в брака на Натали Портман и Бенджамин Милепид се появиха през 2023 г., след като Милепид беше забелязан с 25-годишната активистка Камий Етиен. Въпреки усилията на Портман да спаси брака, ситуацията се оказа непоправима. През 2024 г. двойката официално се разведе, слагайки край на една връзка, започнала със страст и вдъхновение, но завършила със сълзи.

🚨 Natalie Portman and Benjamin Millepied are officially divorced after 11 years, reports People. A rep for Portman confirms the news



According to the publication, the actress filed last July and the divorce was finalized last month in France. pic.twitter.com/EbwTqEurqb