Уил Смит отговори на обвиненията около приятелството му с Пъф Деди (ВИДЕО)

Уил Смит отговори на обвиненията около приятелството му с Шон „Диди“ Комбс.

През септември 55-годишният музикален магнат беше арестуван и обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и транспортиране с цел проституция.

След ареста мнозина предположиха, че 55-годишният Уил също може да е замесен в предполагаемите престъпления и „изстъпления“ на Диди, тъй като двамата са приятели от години.

По време на изпълнението си в The Observatory North Park в Сан Диего, Калифорния Уил отдели малко време, за да отрече твърденията, че е замесен.

Will Smith hits back at claims he participated in Sean ‘Diddy’ Combs ‘Freak-Offs’ https://t.co/owBFbJuZjn pic.twitter.com/3yCNawWgPP

„Светът, в който се намираме в момента, е наистина труден за всички вас да различите кое е истинско и кое е истина“, каза Уил пред публиката. „Виждал съм мемета и други неща. Някои от тези неща са смешни.“

„Просто искам да кажа това много ясно: Нямам нищо общо с Пуфи“, продължи носителят на „Оскар“. „Така че всички вие можете да спрете с тези мемета.“

Уил добави: „Престанете с тези глупости. Не съм бил никъде близо до никаква проклета „лудница“. Слушайте, аз сам се справям с това, което правя, не ме вкарвайте в чужди глупости. Не съм бил никъде близо до този човек, не съм правил нито една от тези глупости.“

#WillSmith is telling fans he's got no #Diddy dirty laundry ... because he's never been tight with the disgraced rap mogul. Full story here: https://t.co/pW6O90eJ7M pic.twitter.com/paVvPSPgi2