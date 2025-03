Джей-Зи съди жената, която го обвини в изнасилване

Рапърът Джей-Зи заведе дело за клевета срещу жена, която по-рано тази година оттегли обвиненията си в сексуално насилие срещу него, съобщава BBC.

Според документите, подадени във федерален съд в Алабама, жената доброволно е признала, че е била принудена да отправи фалшивите обвинения, които Джей-Зи определя като част от „зловеща конспирация“ с цел изнудване и уронване на репутацията му.

Анонимната жена първоначално заведе дело през октомври 2023 г., а след това го поднови през декември, като обвини Джей-Зи (истинско име Шон Картър) и рапъра Шон „Диди“ Комбс в изнасилване, което твърди, че се е случило през 2000 г., когато тя е била едва на 13 години, след наградите MTV Video Music Awards.

Джей-Зи сега твърди, че обвинителката е заявила пред неговия правен екип, че адвокатите ѝ са я принудили да направи тези твърдения.

"Бъзби въвлече Джей-Зи в това," цитира делото думите ѝ, като се твърди, че адвокатът я е тласнал към лъжлива история, за да укрепи делото и да извлече повече пари.

Делото за клевета на Джей-Зи не се ограничава само до жената – той обвинява и нейния адвокат Тони Бъзби, както и съдружника му Дейвид Фортни, че са режисирали обвинението като част от по-голяма схема за изнудване.

Тони Бъзби е добре известен с редица дела, свързани със сексуални обвинения срещу Диди, включително твърдения за сексуално насилие, изнудване и нападение.

Самият Комбс отрича всички обвинения и в момента е изправен пред федерални обвинения в секс трафик и рекет, по които е пледирал „невинен“.

Делото на Джей-Зи също подчертава несъответствия в разказа на жената. Например, в интервю за NBC News тя е посочила известна знаменитост като присъствала на въпросното парти, но разследването установило, че този човек всъщност е бил на концерт в друг град, на хиляди километри разстояние.

Освен това бащата на обвинителката е отрекъл твърдението ѝ, че я е взел от мястото на предполагаемото нападение, се казва в делото.

Джей-Зи и екипът му твърдят, че адвокатската кантора на Бъзби не е направила адекватна проверка на фактите, въпреки че обвинителката има психични проблеми и криминално минало, включително обвинение в нападение.

Jay-Z is pursuing a lawsuit against the anonymous woman who accused him of rape.



According to the suit reviewed by @TMZ, Jay-Z described an “evil conspiracy” that the accuser admitted to her attorney, Tony Buzbee, that the assault never happened, yet the lawyer encouraged her to… pic.twitter.com/ANIbMMGR7p