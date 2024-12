Актьорите от сериала "Малкълм" се събират отново, ще снимат нови епизоди

Франки Мюниц, Браян Кранстън и Джейн Качмарек се събират отново за нови четири епизода на комедийния сериал "Малкълм", които ще бъдат излъчени в платформата "Дисни плюс", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това ще се случи 25 години след първите снимки на продукцията.

Сериалът се излъчва в продължение на седем сезона от 2000 г. В него се разглежда животът на семейство през очите на необикновен младеж, вече пораснал: Малкълм, изигран от Мюниц, който има много висок коефициент на интелигентност.

"Чаках този момент в продължение на 18 години. Нека разберем къде са Малкълм и семейството му сега", каза Франки Мюниц във видеопослание, придружаващо съобщението за новите епизоди.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus . pic.twitter.com/6nYVzjRq3M

„Новите епизоди ще съдържат всички смешки, шеги и хаос, които феновете обичаха - заедно с няколко изненади, напомнящи защо това шоу е толкова вечно", казва в разпространено изявление Eйо Дейвис, президент на Disney Branded Television.

"Малкълм" се излъчва по телевизия "Фокс" до 2006 г. Продукцията спечели седем награди "Еми" - включително една за най-добър сценарий за комедиен сериал, а в момента може да бъде гледан по Hulu.

В разпространеното съобщение се разкрива и причината фамилията да се събере отново: Малкълм и дъщеря му са въвлечени в семейния хаос, когато Хал (в ролята е Кранстън) и Лоис (в ролята Качмарек) искат синът им да дойде на партито по случай 40-годишнината от сватбата им, отбелязва Асошиейтед прес.

‘Malcolm in the Middle’ to return with a four-episode run on Disney+ starring Frankie Muniz, Bryan Cranston and Jane Kaczmarek https://t.co/iznE0VnLUs pic.twitter.com/PCuoAOX7uK