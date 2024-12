Ютубърът MrBeast наема пирамидите в Гиза, за да снима видео

Най-популярният в момента ютюбър Мистър Бийст (MrBeast) наема Големите пирамиди в Гиза за сто часа, за да снима видео, пише онлайн изданието “Ентърпрайс нюз”, предава БТА.

“Ще спим на пирамидите. Работихме с египетското правителство. Искам да намеря тайни и да вляза във всички помещения и гробници,” казва 23-годишният Джими Доналдсън, чийто канал в Ютюб (YouTube) се радва на 337 милиона абонати и милиарди гледания.

Video: Mr Beast paid about $1M to explore the great pyramids of Giza for 100hrs. pic.twitter.com/AzNOgHXwhk — Trending Explained (@TrendingEx) December 19, 2024

Реакциите в социалните мрежи след новината обаче са най-вече отрицателни. Хората изразяват недоволство, че единственото останало от седемте чудеса на античния свят ще бъде наето от човек, който се очаква да не прояви уважение, отбелязва изданието.

MrBeast has rented out the three pyramids of Giza for 100 hours for a YouTube video. pic.twitter.com/bHFlBZ54u8 — Pop Base (@PopBase) December 18, 2024

Мистър Бийст е известен с динамичните си, стигащи до крайности клипове, които събират стотици милиони гледания. Сред най-популярните са “Възрасти от 1 до 100 години се борят за 500 000 щатски долара” (“Ages 1 - 100 Fight For USD 500k”) и “Бихте ли седнали в змии за 10 000 долара?” (“Would You Sit In Snakes For USD 10k?”). Заснемането на пирамидите тепърва предстои и все още няма информация кога видеото ще бъде публикувано, но най-вероятно стилът ще бъде подобен.