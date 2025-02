Скарлет Йохансон съди изкуствения интелект: замеси я с антисемитизъм и Кание Уест (ВИДЕО)

Скарлет Йохансон заведе съдебно дело срещу неправомерното използване на изкуствен интелект, след като нейният образ беше включен в широко разпространено видео, осъждащо антисемитските изказвания на Кание Уест. Видеото, което придоби популярност онлайн, беше създадено чрез AI и включваше редица известни личности, сред които Бен Стилър, Мила Кунис и Стивън Спилбърг.

В кадрите знаменитостите са облечени в бели тениски и държат в ръцете си звезда на Давид – символичен жест срещу антисемитизма. Освен това, средният пръст, насочен към името на Кание Уест, подчертаваше категоричния протест срещу неговите скандални изказвания. Видеото завършва с AI-генериран образ на Адам Сандлър, който прави същия жест, докато на екрана се изписва посланието: „Достатъчно е. Присъединете се към битката за прекратяване на антисемитизма.“

Legendary Jewish celebrities tell Kanye West to F-off.



In an AI-generated video, Jewish celebrities - from Scarlett Johansson to Adam Sandler - give Kanye the middle finger.



This video is a direct rejection of the rapper’s antisemitism.



