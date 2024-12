Анджелина Джоли: Децата ми станаха свидетели на болката, която изпитвах по време на снимките на "Мария"

Актрисата Анджелина Джоли обикновено е много дискретна, но в интервю за Би Би Си нюз холивудската звезда разказа за работата на снимачната площадка с големите си синове и как те станали свидетели на "болката", която обикновено крие от децата си, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Актрисата изпълнява водещата роля в "Мария", посветен на последните години от живота на оперната прима Мария Калас.

Двама от синовете на Джоли и бившия ѝ съпруг Брад Пит - Мадокс и Пакс, са асистенти на продукцията.

My kids saw my pain on set, says Angelina Jolie https://t.co/vvqGKb7nlt