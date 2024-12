Истинската причина, поради която крал Чарлз не разкрива с какъв рак се бори.

Крал Чарлз III ще продължи лечението си от рак и през следващата година, съобщават източници, цитирани от Hello.

Според източници от Бъкингамския дворец, цитирани от Sky News, "лечението му се движи в положителна посока и като контролирано състояние цикълът на лечение ще продължи през следващата година“. Въпреки това, откакто през февруари беше поставена диагнозата, дворецът не е разкрил точния вид рак, с който се бори 76-годишният монарх.

Деликатната причина за тайната

Според информация на The Times, причината за тази дискретност е трогателна. Източник от двореца сподели, че това е осъзнато решение от страна на краля. Целта му е да достигне до възможно най-много хора, които се сблъскват с подобно заболяване, вместо да фокусира вниманието върху конкретен вид рак.

Решението на Чарлз демонстрира стремежа му да вдъхнови и обедини хората, независимо от вида на техните предизвикателства, свързани със здравето.

King Charles' cancer treatment is progressing well and will continue into next year, a Buckingham Palace source said https://t.co/ZSrHnTJ0NQ