Крал Чарлз Трети награди с Орден на честта главната редакторка на "Vogue" Ана Уинтур

Дългогодишната главна редакторка на сп. "Вог" (Vogue) Ана Уинтур беше удостоена с Орден на честта от крал Чарлз Трети на церемония в Бъкингамския дворец, предаде Пи Ей мидиа/ДПА.

Като Кавалер на честта модната журналистка се присъединява към редица паметни известни личности като актьорите Джуди Денч, Маги Смит и Иън Маккелън, певеца Елтън Джон, бившия "бийтъл" Пол Маккартни, художника Дейвид Хокни, писателите Салман Рушди, Иън Макюън и Дж. К. Роулинг, оперната певица Кири Те Канава, естествоизпитателя Дейвид Атънбъро и други.

За да получи отличието си за заслуги към модата от крал Чарлз Трети, 75-годишната Ана Уинтур, която е главна редакторка на влиятелното списание "Вог" от 1988 г., трябваше да свали запазената си марка - слънчевите очила.

