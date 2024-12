Коледно чудо: "All I Want for Christmas Is You" на Марая Кери счупи дългогодишен рекорд

Най-големият хит на Марая Кери - All I Want for Christmas Is You, не спира да оглавява класации и да чупи рекорди, а тази Коледа носи на Марая ново постижение.

Вечната коледна песен оглави седмичната класация за сингли на „Билборд” за 17-и път. С това парче изпълнителката е най-дълго в кариерата си начело на чарта, надминавайки Boyz II Men, които бяха 16 седмици на върха с One Sweet Day през 1995-1996, съобщи „Билборд” на сайта си.

Парчето оглавява класацията Хот 100 за трета поредна седмица тази година и се превърна в третата песен, била най-дълго на върха в 66-годишната история на чарта след 19-те седмици начело на Шабузи с A Bar Song (Tipsy) тази година и Old Town Road на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс през 2019 г., известява Телеграф.

Припомняме, че All I Want for Christmas Is You излиза на бял свят през ноември 1994 г., а през декември 2017 г. влиза за пръв път в челната десетка на Хот 100.