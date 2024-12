Кристиано Роналдо се потопи в леден басейн в Лапландия (ВИДЕО)

Суперзвездата Кристиано Роналдо публикува поредното си видео в Youtube от семейната ваканция в Лапландия. В социалните мрежи пък голаджията пусна кратък откъс от клипа, в който се топва в леден басейн, заобиколен от сняг.

“Само малко е студено”, коментира CR7, който след това с децата си се среща с Дядо Коледа, чиято “родина” е именно Лапландия.

It’s just a little cold 🥶😂



Watch my complete family trip video: https://t.co/hUJ1n3v0h1 pic.twitter.com/5yOUzeVvEb

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2024

“Много съм щастлив, че имам време за семейството си на Коледа, защото обикновено не ми се е случвало в професионалната кариера. Надявам се 2025-а да е още по-успешна за мен, за семейството и приятелите и в професионален план”, споделя още Роналдо.