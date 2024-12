7 Коледни "Гинес" рекорди (СНИМКИ)

Коледа е време на магия, топлина и прекрасни традиции, които обединяват семейства и общности по целия свят. Но за някои хора този празник не е само повод за празнуване, а и възможност да влязат в Книгата на рекордите на Гинес.

Ето седем от най-впечатляващите постижения, които демонстрират невероятна креативност и празничен дух.

Най-бързото опаковане на човек в подаръчна хартия

Брат и сестра от САЩ, Шарън и Мат, поставиха рекорд, като опаковаха човек в подаръчна хартия само за 41.1 секунди. За това им бяха нужни само няколко ролки хартия и много ентусиазъм.

Важно беше "подаръкът" да бъде опакован бързо и спретнато. Този рекорд показва, че дори обикновено коледно забавление може да се превърне в световно постижение.

Най-много украшения в брада

През 2022 година Джоел Страсер от САЩ украси брадата си със 710 коледни топки, поставяйки уникален рекорд. Процесът му отне повече от три часа, но резултатът беше впечатляващ.

Merry Christmas! Joel Strasser (USA) got into the festive spirit by setting the record for the most baubles in a beard with a total of 302. 🎅🎄 pic.twitter.com/bCFOZG8FVo — Guinness World Records (@GWR) December 25, 2019

На следващата година той разшири постижението си, добавяйки 187 захарни бастунчета в брадата си. Джоел споделя, че това е неговият начин да разпространи празнично настроение и да привлече внимание към благотворителността. Рекордът му стана популярен в социалните мрежи и вдъхнови много хора за креативни експерименти.

Joel Strasser got into the festive spirit by holding 200 candy canes in his beard 🎅 pic.twitter.com/kX1Db3pobi — Guinness World Records (@GWR) December 21, 2024

Най-бързото преобразяване в коледен елф

Андре Ортолф от Германия постави рекорд, като облече костюм на елф за само 24.63 секунди. Костюмът включваше шапка, заострени уши, колан и обувки с остри върхове. Официални представители на Книгата на рекордите на Гинес документираха постижението.

Андре сподели, че това за него е било предизвикателство и начин да забавлява близките си. Неговият рекорд е доказателство, че коледният дух може да върви ръка за ръка със спортния хъс.

Най-голямата плаваща коледна елха

В лагуната Лагоа в Рио де Жанейро ежегодно се поставя плаваща коледна елха с височина 82 метра. Тя е украсена с хиляди светлини и се превръща в основен символ на коледните празненства в Бразилия.

За стабилността ѝ във водата се използват специална платформа и закрепващи механизми. Всяка година елхата получава нов дизайн, който привлича милиони туристи. Това уникално постижение демонстрира как коледният дух може да се прояви дори на най-неочаквани места.

11. Río de Janeiro, Brasil



Este majestuoso árbol es conocido mundialmente por tener el récord como el árbol de Navidad flotante más grande del mundo. pic.twitter.com/MIcrfJQ6Nv — Tiger Mindset (@honordetigre) December 23, 2024

Най-високата коледна елха в света

Всяка година на склоновете на планината Ингино в италианския град Губио се създава коледна елха с височина 750 метра. Тя се състои от над хиляда светлини, подредени във формата на традиционна елха.

Този "зелен гигант" е главната атракция на региона по време на празниците. Създаването на елхата е традиция, която обединява цялата общност. Благодарение на мащаба и празничния дух, тя заслужено влиза в Книгата на рекордите на Гинес.

Коледен суперхит, който чупи три световни рекорда

Песента на Марая Кери „All I Want For Christmas Is You“ се превърна в истински коледен феномен, като постави три рекорда на Гинес. Тя е призната за най-изтегляната празнична песен и най-успешният хит в историята на коледната музика.

Всяка година песента отново влиза в класациите, напомняйки за своята вечна популярност. Марая Кери дори получи специален сертификат от Книгата на рекордите на Гинес, който утвърждава статута ѝ на „Кралица на Коледа“.

Най-много светлини на изкуствена коледна елха

Universal Studios Japan в Осака постави впечатляващ рекорд, като украсиха изкуствена коледна елха с 612 000 светлини. Тази грандиозна светлинна феерия се превърна в основната атракция на сезона и привлече хиляди посетители.

За поставянето на рекорда бяха необходими седмици на подготовка и координация на екипа. Но резултатът надмина всички очаквания, създавайки истинска коледна приказка. Този рекорд впечатли посетителите и стана символ на празничната магия.

Universal Studios Japan doesn’t mess around with its Christmas trees 🥹



So much so that they hold the Guinness World Record for most lights on an artificial tree 🎄 pic.twitter.com/F7C0x1TwaR — Chris Explorer (@tdrexplorer) November 10, 2022

Източник: RBC-Украйна