Кейт Мидълтън изпрати скрито послание към Хари и Меган за Коледа (ВИДЕО)

Кейт Мидълтън, която се върна в светлината на прожекторите на Коледа, пусна емоционално изявление за връзката си на фона на враждата с принц Хари и Меган Маркъл. Принцесата на Уелс най-накрая възобнови обществените си задължения, след като спечели продължилата почти година трудна битка с рака.

Принцеса Кейт направи многозначително изявление от двореца Кенсингтън, като каза: "Във времена на радост и тъга ние всички сме светлина един за друг“.

Думите на Кейт изглежда са послание към всички, които не загубиха кураж и останаха силни един за друг в трудните моменти, предава агенция "Фокус".

Някои кралски коментатори и историци смятат, че съобщението на Кейт е подадена ръка за поправяне на отношенията ѝ с Хари и Меган. Кралското семейство и семейство Съсекс показаха топлина помежду си през 2024 г., след като Хари и Меган изпратиха на Катрин най-добри пожелания за нейното бързо възстановяване по време на борбата ѝ с рака.

