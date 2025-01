Кейт Бекинсейл с шокиращи разкрития: колеги я пребивали и обарвали

Една от големите актриси на Холивуд излезе с шокиращи признания за дългогодишната си работа на снимачната площадка. Кейт Бекинсейл разкри, че от три десетилетия се бори срещу индустрията, в която се упражнява насилие и сексуална злоупотреба, пише novini.bg.

Сега 51-годишната британска красавица, известна най-вече с вампирската поредица „Подземен свят“, „Пърл Харбър“ и „Авиаторът“, наруши кодекса на мълчанието в Холивуд.

Тя разказва, че на 18-годишна възраст е била „опипвана“ от доверен член на снимачен екип, останала е цялата в синини от актьор, който изпитвал „тръпка“ от това да я удря по време на снимките, и е била принудена да участва във фотосесия ден след като е претърпяла спонтанен аборт.

#Hollywood #BlakeLively #RyanReynolds

A sobering video from Kate Beckinsale on the many horrors of being a woman in the film industry -

The sad thing on this is on IG Reddit Threads BlueSky & Facebook?

The fact that she’s here attempting to bring awareness to the situation,… pic.twitter.com/e9ke0PmInb