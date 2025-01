Индийският министър-председател подарил на Джил Байдън диамант за 20 хил. долара (СНИМКА)

Президентът на САЩ Джо Байдън и семейството му са получили подаръци за десетки хиляди долари от чуждестранни лидери през 2023 г., според годишния отчет, публикуван от Държавния департамент, като първата дама Джил Байдън е получила диамант на стойност 20 000 щатски долара от премиера на Индия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Диамантът е 7,5 карата и е подарен на Джил Байдън от индийския министър-председател Нарендра Моди. Това е най-скъпият подарък, връчен на член на семейство на американския президент през 2023 г. Първата дама на САЩ получава и брошка на стойност 14 063 щатски долара от украинския посланик в САЩ и гривна, брошка и албум със снимки на стойност 4510 долара от президента на Египет и съпругата му.

