7-годишно момче оцеля пет дни в резерват с лъвове (СНИМКА)

Момчето се е изгубило в националния парк „Матусадона“ в близост до селото си на 27 декември и по-късно е намерено на около 50 км. от мястото.

Той е оцелявал с диви плодове и питейна вода, която е намерил от река в региона.

Забележително е, че момчето е изминало 49 километра от селото си до мястото, където е бил намерен, през суровия терен на националния парк Матусадона, където има много лъвове.

Рейнджъри, местни жители и полиция започнали издирването на детето веднага след като научили, че е изчезнало, но усилията им били възпрепятствани от проливния дъжд. Следите му били забелязани на 30 декември, а момчето, Тинотенда Пунду, било намерено рано на следващия ден.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW

Детето е прието в болница много изтощено, но без видими наранявания.

Селяните помогнали при издирването с барабани с надеждата, че той ще последва звука. Само рейнджърите обаче успели да навлязат достатъчно дълбоко в дивата природа, за да го намерят.

В националния парк „Матусадона“, разположен близо до езерото Кариба, живеят редица диви животни, включително лъвове, леопарди, слонове и биволи, пише още БГНЕС.

An eight-year-old boy has been found alive after surviving five days in a game park inhabited by lions and elephants in northern Zimbabwe, according to a member of parliament.



The ordeal began when Tinotenda Pudu wandered 23 km (14 miles) from home into the "perilous" Matusadona… pic.twitter.com/Sj5GoPGB1O