Елтън Джон се пошегува с отслабващото си зрение на "Златните глобуси" (ВИДЕО)

Сър Елтън Джон се пошегува със загубата на зрението си, докато връчваше наградата за най-добър оригинален филм на наградите "Златен глобус" снощи. 77-годишната музикална икона разказа в актуална публикация в Инстаграм през септември за проблемите със зрението на дясното си око, причинени от инфекция миналото лято.

Елтън разкри, че е изгубил зрението си, след като се е заразил с инфекция по време на почивка в Южна Франция. Звездата заяви: "През лятото се сблъсках с тежка очна инфекция, която за съжаление ме остави с ограничено зрение само на едното око. Оздравявам, но това е изключително бавен процес и ще мине известно време, преди зрението да се възстанови в засегнатото око.

Изключително съм благодарен на отличния екип от лекари и медицински сестри, както и на семейството ми, които се грижеха толкова добре за мен през последните няколко седмици. Спокойно прекарвам лятото, възстановявайки се у дома, и се чувствам положително от напредъка, който съм постигнал в лечението и възстановяването си досега. С любов и благодарност.", написа Елтън Джон в публикацията

На церемонията "Златен глобус", заедно с колежката си от "Никога не е късно" Бранди Карлайл, той успокои звездната публика, като каза: "Имаше много истории, които се разпространяваха... наоколо за моето регресивно зрение, и аз просто искам да успокоя всички, че не е толкова лошо, колкото изглежда, аз съм толкова доволен да бъда тук с моята колежка Риана."

Когато Карлайл обяви победата на американския музикант Трент Резнър и британския композитор Атикус Рос за тяхната музика към еротичната драма Challengers, в която участва Зендая, Джон не можа да сдържи вълнението си, обявявайки "ура". Благодарните победители изразиха благодарността си към Зендая и колегите си от актьорския състав за оказаната подкрепа.

По-рано Елтън Джон се оплака от пагубното влияние на “тежка очна инфекция” върху зрението му, като отбеляза, че “се лекува, но това е изключително бавен процес и ще мине известно време, преди зрението да се възвърне в засегнатото око”.

Той говори за това лично предизвикателство по време на декемврийската премиера на филма "Дяволът носи Прада", за който композира музиката, признавайки: "Не успях да дойда на много от предварителните прожекции, защото, както знаете, загубих зрението си. Така че ми е трудно да го гледам, но обичам да го чувам и тази вечер звучеше добре."

Последното изпълнение на сър Елтън Джон в Обединеното кралство беше участието му на Гластънбъри през 2023 г., част от епичното му турне Farewell Yellow Brick Road с 330 дати, което той завърши с емоционално заредено шоу в Стокхолм, Швеция. По-рано тази година сър Елтън се присъедини към ексклузивния клуб EGOT – стана 19-ият изпълнител, спечелил Еми, Грами, Оскар и Тони.

Той може да се похвали и с две награди "Златен глобус" за най-добра оригинална песен - (I’m Gonna) Love Me Again от биографичния му филм Rocketman и Can You Feel The Love Tonight? от филма на Дисни "Цар Лъв" от 1994 г.